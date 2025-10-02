به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحسین تیمورتاش، از مهمترین دولتمردان دوره قاجار و پهلوی اول بود که با تحصیل در روسیه و تسلط به چند زبان خارجی، به عنوان چهر‌ه ای بین المللی شناخته میشد. او که از حامیان اصلی به قدرت رسیدن رضاشاه بود، به عنوان نخستین وزیر دربار پهلوی، نفوذ فراوانی در تمامی امور سیاسی و اداری کشور پیدا کرد تا جایی که به «مرد شماره دو ایران» پس از شاه تبدیل شد. تیمورتاش نقش کلیدی در طراحی شالوده حکومت پهلوی و پیشبرد مذاکرات مهم بین المللی، به ویژه در سیاست نفتی ایران داشت.

با این حال، قدرت فزاینده و نفوذ گسترده او باعث سوءظن رضاشاه شد و در نهایت در سال ۱۳۱۱ از مقامش عزل، زندانی و در نهم مهرماه ۱۳۱۲ در زندان قصر به قتل رسید.

به همین مناسبت مستندی از زندگی سیاسی تیمورتاش تهیه شده که می توانید در ادامه مشاهده کنید.