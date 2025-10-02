به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بعد از شش ماه دوری صیادان از منابع آبی، صید انواع ماهیان از منابع آبی استان آغازشد و تور‌های ماهیگیری در منابع آبی پهن شدند و یک هزار نفر صیاد از امروز فعالیت صید و صیادی خود را آغاز کردند.

رئیس اداره تولید و پرورش شیلات آذربایجان غربی گفت: ما در استان آذربایجان غربی ۷ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی داریم که پیش بینی می‌کنیم از این منابع آبی امسال ۲۰ هزار تن تن انواع ماهیان صید شود که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش خواهیم داشت.

هومن شفیع پور خاطر نشان کرد: ماهیان صید شده در منابع آبی استان علاوه بر اینکه به بازار‌های کشور ارسال می‌شود حدود ۳۰۰ تن آن هم به کشور‌های همسایه از جمله کشور عراق صادر می‌شود و از محل این صادرات ۳ میلیون دلار ارز وارد کشورمان می‌شود.

رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت با وسعت ۱۵ هزار هکتار بزرگترین منبع آبی شمال غرب کشور به لحاظ تولید انواع آبزیان است که سالانه بطور میانگین از این منبع آبی بیش از ۳۸۰۰ تن انواع ماهی صید می‌شود.

محمد مقدم افزود: ۴۰۰ صیاد از این منبع آبی ۱۴ گونه انواع ماهیان استخوانی را صید می‌کنند که پیش بینی می‌کنیم امسال از این منبع آبی بیش از ۴۲۰۰ تن ماهی صید شود.

در صنعت آبزی پروری استان یک هزار نفر فعالیت می‌کنند و ارزش اقتصادی ماهیان صید شده در منابع آبی استان سالانه به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تومان می‌رسد.

صید انواع ماهیان استخوانی از منابع آبی استان تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.