مرحله دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی آب در هرمزگان با دستور رئیس جمهور به صورت برخط در نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس گفت: در این مرحله روزانه ۲۰۰ هزار متر مکعب آب دریا شیرین سازی می‌شود.

احسان انصاری افزود: با بهره برداری از این مرحله آب شیرین کن روزانه ۴۰ هزار مترمکعب آب شیرین (با ۲۰ درصد قیمت تمام شده) برای اهالی شهر‌های بندرعباس، بندر خمیر، شهر علوی و رضوان در هرمزگان و شهرستان رفسنجان در استان کرمان و بخشی از صنایع استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد تامین آب می‌شود.

وی گفت: این طرح با هزینه ۳۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال و ۱۹۳ میلیون یورو به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس افزود: از مزایای اجرای این طرح تامین آب پایدار صنایع و آب شرب منطقه و ایجاد اشتغال است.

انصاری گفت: با بهره برداری از این طرح برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی شده است.

با بهره برداری از این مرحله آبشیرین کن، مجموع ظرفیت آن به ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز رسید.

این مجتمع آب شیرین کن در ۳۵ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.

در سفر رئیس جمهور به هرمزگان و نشست با فعالان اقتصادی همچنین، تفاهمنامه ساخت مراحل سوم و چهارم آبشیرین کن یک میلیون متر مکعبی با سرمایه گذاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۴ هزار و ۲۰۰ نفر امضا شد.