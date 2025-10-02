«کوه‌گشت» با ماجراجویی‌های تازه روی آنتن شبکه ورزش و فیلم سینمایی «خون در غبار» تقابل مرگ و بقا، از شبکه نمایش روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «کوه‌گشت» امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه با بخش‌های متنوع و ماجراجویانه از ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

در این قسمت از «کوه‌گشت» مخاطبان شاهد آیتم‌های متنوعی از جمله «با مردم» در کوهستان، تلاش یوزپلنگ سنگ‌نوردی در مسابقات قهرمانی جهان، نخستین صعود و فرود با اسکی در اورست، اکسیژن، ماجراجویی در تنگنای غار آبی، کوله‌گردی و روایت «بهشتی در دل هیرکانی» خواهند بود.

برنامه «کوه‌گشت» به تهیه‌کنندگی و اجرای حسین رضایی، پنج‌شنبه‌ها حوالی ساعت ۱۴ از شبکه ورزش پخش و بازپخش آن روز‌های جمعه و دوشنبه ساعت ۹ تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

فیلم سینمایی «خون در غبار»

در ادامه پخش آثار روز سینمای جهان ، فیلم سینمایی «خون در غبار» محصول ۲۰۲۳، پنج شنبه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم در مورد یک فروشنده دوره‌گرد به نام کلیف است که با مشکلات مالی فراوانی در زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان او با فردی بی‌پروا به نام ریکی آشنا می‌شود که با خرید و فروش سلاح‌های غیرقانونی در سرتاسر منطقه، پول زیادی به دست می‌آورد. حال کلیف ناامیدانه موافقت می‌کند تا با ریکی شریک شده و برای یک رئیس کارتل آمریکایی به نام جان، مواد مخدر و اسلحه جابه‌جا کند و...

هنرمندانی همچون جاش لوکاس، کیت هرینگتون، اسکوت مک‌نری، ایتن ساپلی، استیون درف، نورا زهتنر، کریس مولینکس، تراویس دبلیو برویر، امبر رز میسون، اورت بلانک و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «خون در غبار» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده ۳ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم بلند و بهترین داستان شده و نامزد دریافت ۳ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردانی اشاره کرد.

«خون در غبار» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد.

فیلم «خون در غبار» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۵ و ۱۵ خواهد بود.