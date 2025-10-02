دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر کشورمان در مقابل تجاوز نظامی دشمن صهیونیستی یادآور حماسه و ایثار رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در یادواره شهدای اصناف و کارگری شهرستان گلپایگان که در حسینیه ناصربن علی (ع) گلپایگان برگزار شد؛ گفت:دشمنان انقلاب بار دیگر با اقدام نسنجیده و تجاوز نظامی به ایران در رسیدن به اهدافشان ناکام ماندند.

سردار مجتبی فدا افزود: اقدام اخیر دشمنان در تجاوز به کشورمان نشان داد که روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب همچنان در نسل‌های امروز زنده است و جوانان مانند رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، آماده پاسداری از آرمان‌های میهن اسلامی خود هستند.

وی؛ با اشاره به حضور فعال اصناف در جنگ تحمیلی ۱۲روزه گفت: حضور فعال اصناف در این ایام موجب جلوگیری از ایجاد التهاب و ناآرامی در بازار و برقراری آرامش اقتصادی در کشور شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: دشمنان نظام با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای تلاش می‌کنند با القای یأس و ناامیدی، انسجام ملی را هدف قرار دهند و مسئولان و شهروندان باید هوشیار بوده و فریب دروغ افکنی‌های دشمنان را نخورند.

در این مراسم از ۲ خانواده شهید اصناف گلپایگان تقدیر شد

شهرستان گلپایگان ۵۳ شهید اصناف و کارگری دارد که ۳۱ تن ازاین شهدا؛ شهدای اصناف و ۲۲ شهید هم ازشهدای کارگری هستند.