مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارسلان شکری افزود: ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور در سطح محورهای استان فعال هستند که درنیمه نخست سال بیش از ۶۲ میلیون پلاک را شناسایی و ۱۹۷ هزار و ۶۸۸ تخلف را ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت چهار دستگاه سامانه توزین فعال در استان تصریح کرد: طی این مدت نزدیک به ۳ میلیون پلاک توسط این سامانه‌ها خوانده شد و ۱۶۷۱ تخلف نیز ثبت شده است.

مدیرکل راهداری همچنین با تاکید به اینکه ۱۲۴ دستگاه سامانه ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند یادآور شد: در این بازه زمانی بیش از ۱۷ میلیون تردد بین استانی و بیش از ۹۷ میلیون تردد در داخل استان توسط این سامانه‌ها ثبت شد.

بیشترین حجم ترافیک در این مدت مربوط به محور سلماس – ارومیه با بیش از ۴ میلیون تردد بوده است. شکری افزود: طی این مدت، ۱۸۳ هزار و ۵۸۸ تماس با سامانه تلفن گویا و پاسخگوی ۱۴۱ برقرار شد که از این میان، به ۸۷۵۸ تماس توسط کارشناسان ۱۴۱ پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۴۵۹ دستگاه سامانه ردیاب برخط و ۴۳ دوربین نظارت تصویری در استان فعال هستند، گفت: در شش ماه نخست سال جاری، دو دوربین پلاک‌خوان در پایانه مسافربری ارومیه نصب شد.

همچنین، مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین به شش دستگاه نمایشگر صنعتی تجهیز شد و چهار سامانه جدید ترددشمار نیز در محورهای استان نصب شد تا نظارت الکترونیکی بر جاده‌های استان افزایش یابد.