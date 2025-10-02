پخش زنده
امروز: -
فروش محصولات صنایعدستی هنرمندان خراسان جنوبی در بازارچههای تابستانی صنایع دستی بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون هنرهای سنتی و صنایعدستی خراسان جنوبی از برگزاری ۱۲ بازارچه تابستانی صنایعدستی در خراسان جنوبی با استقبال بیش از ۴۰ هزار بازدیدکننده خبر داد.
فولادی گفت: امسال نیز طبق سنوات گذشته برگزاری بازارچههای تابستانی در دستور کار معاونت صنایعدستی قرار گرفت و هنرمندان صنایعدستی در شش شهرستان استان، در بازه زمانی اول تیر تا ۳۱ شهریور، با برپایی ۱۲ بازارچه تابستانی در ۱۱۴ غرفه به نمایش آثار خود پرداختند.
معاون هنرهای سنتی و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این بازارچهها میزبان انواع آثار هنری در گروهها و رشتههای مختلف از جمله نساجی سنتی، بافتههای داری، محصولات چرمی، صنایعدستی چوبی، رودوزیهای الحاقی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سفال و سرامیک، آهنگری سنتی و … بودند.
به گفته وی بازدید بیش از ۴۰ هزار نفر از هموطنان از این بازارچهها، نشاندهنده استقبال چشمگیر مردم از هنرهای بومی و صنایعدستی استان بود.