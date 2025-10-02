پخش زنده
آغاز لیگ برتر بسکتبال با بازی شهرداری گرگان و نفت و گاز زاگرس و پخش زنده دو دیدار از فوتبال لیگ اروپا از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفته اول بیست و هفتمین دوره از مسابقات بسکتبال لیگ برتر امروز از ساعت ۱۵ بین دو تیم شهرداری گرگان و نفت و گاز زاگرس به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
هفته اول بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال آقایان از امروز پنج شنبه ۱۰ مهر با حضور ۱۲ تیم و انجام ۶ بازی آغاز میشود.
پخش زنده دو دیدار از فوتبال لیگ اروپا
تیمهای فنرباغچه ترکیه و نیس فرانسه از ساعت ۲۰:۱۵ و همچنین فاینورد هلند و استون ویلا انگلیس از ساعت ۲۲:۳۰ امشب پنجشنبه ۱۰ مهر در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا به مصاف هم خواهند رفت و این دیدارها به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
گزارشگران این دیدارها به ترتیب علیرضا علیفر و میثم محمدزاده هستند.
فنرباغچه ترکیه در شرایطی که در ۵ بازی آخرش دو برد، دو تساوی و یک شکست داشته امشب به مصاف نیس فرانسه میرود که در ۵ بازی آخرش یک برد، یک تساوی و سه شکست داشته است.
فاینورد در شرایطی که در ۵ بازی آخرش سه برد، یک تساوی و یک شکست داشته امشب در حالی به مصاف استون ویلا می رود که در ۵ بازی آخرش دو برد و سه تساوی داشته است.