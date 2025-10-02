آغاز لیگ برتر بسکتبال با بازی شهرداری گرگان و نفت و گاز زاگرس و پخش زنده دو دیدار از فوتبال لیگ اروپا از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می‌شود.

هفته اول بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال آقایان از امروز پنج شنبه ۱۰ مهر با حضور ۱۲ تیم و انجام ۶ بازی آغاز می‌شود.

پخش زنده دو دیدار از فوتبال لیگ اروپا

تیم‌های فنرباغچه ترکیه و نیس فرانسه از ساعت ۲۰:۱۵ و همچنین فاینورد هلند و استون ویلا انگلیس از ساعت ۲۲:۳۰ امشب پنجشنبه ۱۰ مهر در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا به مصاف هم خواهند رفت و این دیدار‌ها به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

گزارشگران این دیدار‌ها به ترتیب علیرضا علیفر و میثم محمدزاده هستند.

فنرباغچه ترکیه در شرایطی که در ۵ بازی آخرش دو برد، دو تساوی و یک شکست داشته امشب به مصاف نیس فرانسه می‌رود که در ۵ بازی آخرش یک برد، یک تساوی و سه شکست داشته است.

فاینورد در شرایطی که در ۵ بازی آخرش سه برد، یک تساوی و یک شکست داشته امشب در حالی به مصاف استون ویلا می رود که در ۵ بازی آخرش دو برد و سه تساوی داشته است.