تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مسابقات بینالمللی فردا راهی ارمنستان میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مسابقات رنکینگدار ارمنستان، صبح فردا یازدهم مهرماه راهی ارمنستان میشود.
اسامی تیم اعزامی به شرح زیر است:
ریکرو آقایان:
رضا شبانی
محمدحسین گلشنی
صادق اشرفی
محمدطا صفری
ریکرو بانوان:
مبینا فلاح
مبینا ملاجعفری
سارا بابایی
ریحانه زارع
سرمربی: بهزاد پاکزاد
مربی: لیلا سخایی
کامپوند آقایان:
آرمین پاکزاد
محمد معدن دار
میلاد رشیدی
فرهنگ خداپرست
کامپوند بانوان:
گیسا بایبوردی
بیتا عاشق زاده
شیوا بختیاری
فاطمه همتی
سرمربی: اسماعیل عبادی
مربی: سودابه صادقی
سرپرست: مهدی خالقی