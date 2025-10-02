

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مسابقات رنکینگ‌دار ارمنستان، صبح فردا یازدهم مهرماه راهی ارمنستان می‌شود.

اسامی تیم اعزامی به شرح زیر است:

ریکرو آقایان:

رضا شبانی

محمدحسین گلشنی

صادق اشرفی

محمدطا صفری

ریکرو بانوان:

مبینا فلاح

مبینا ملاجعفری

سارا بابایی

ریحانه زارع

سرمربی: بهزاد پاکزاد

مربی: لیلا سخایی

کامپوند آقایان:

آرمین پاکزاد

محمد معدن دار

میلاد رشیدی

فرهنگ خداپرست

کامپوند بانوان:

گیسا بایبوردی

بیتا عاشق زاده

شیوا بختیاری

فاطمه همتی

سرمربی: اسماعیل عبادی

مربی: سودابه صادقی

سرپرست: مهدی خالقی