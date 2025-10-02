پخش زنده
در شش ماهه نخست سال جاری با بیش از ۱۲۸ میلیون دلار صادرات کالا از طریق گمرک بیله سوار رشد ۷۶ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر کل گمرک شهرستان مرزی بیله سوار از ثبت رشد صادرات از گمرک این شهرستان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: صادرات از مرز بیله سوار در این مدت بیش از ۷۶ درصد رشد داشته است.
الله وردی پور اظهار کرد: در شش ماه نخست سال، بیش از ۱۲۸ میلیون دلار صادرات به ثبت رسیده که از نظر وزنی ۴۲ درصد و از لحاظ ارزش پولی ۷۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. همچنین تعداد هفتهزار و ۶۶۳ اظهارنامه صادراتی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
وی میزان واردات از این گمرک را نیز ۶۸ هزار دلار اعلام کرد و افزود: واردات در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی ۹۰ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶۴ درصد کاهش داشته است.
مدیر کل گمرک شهرستان مرزی بیله سوار با اشاره به ترددهای مرزی، گفت: طی این مدت ۵۷ هزار نفر مسافر خارجی از طریق گمرک بیلهسوار وارد و خارج شدهاند و در مجموع یکهزار و ۵۰۰ مسافر ایرانی نیز از این مرز جابجا شدهاند.
الله وردی پور همچنین از کاهش محسوس پروندههای قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد و افزود: در ششماهه نخست امسال ۱۹ پرونده قاچاق کالا به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد ۴۹ درصد و از نظر ارزش ریالی ۹۸ درصد کاهش نشان میدهد.