سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: پیش بینی میشود بیش از ۳۰ هزار تن ذرت علوفهای از این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی با اشاره به اینکه برداشت ذرت علوفهای از سطحی بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان باغملک آغاز شده است، افزود: این محصول بهصورت کشت با سیستمهای آبیاری تحت فشار شامل روشهای بارانی و قطرهای انجام شده که نقش مهمی در بهرهوری منابع آب و افزایش عملکرد محصول داشته است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت صحیح مزرعه و رعایت اصول فنی توسط بهرهبرداران، عملکرد متوسط محصول حدود ۶۰ تن در هر هکتار برآورد میشود و پیش بینی میشود بالغ بر ۳۰ هزار تن ذرت علوفهای در این شهرستان برداشت شود.
خورشیدی با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین خوراک دام، خاطر نشان کرد: عمده محصول برداشتشده در واحدهای دامپروری شهرستان و دامداریهای صنعتی منطقه مصرف میشود و بخشی از تولید نیز به شهرستانها و استانهای دیگر صادر خواهد شد.