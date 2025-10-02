به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی با اشاره به اینکه برداشت ذرت علوفه‌ای از سطحی بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان باغملک آغاز شده است، افزود: این محصول به‌صورت کشت با سیستم‌های آبیاری تحت فشار شامل روش‌های بارانی و قطره‌ای انجام شده که نقش مهمی در بهره‌وری منابع آب و افزایش عملکرد محصول داشته است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت صحیح مزرعه و رعایت اصول فنی توسط بهره‌برداران، عملکرد متوسط محصول حدود ۶۰ تن در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش بینی می‌شود بالغ بر ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در این شهرستان برداشت شود.

خورشیدی با اشاره به اهمیت این محصول در تأمین خوراک دام، خاطر نشان کرد: عمده محصول برداشت‌شده در واحد‌های دامپروری شهرستان و دامداری‌های صنعتی منطقه مصرف می‌شود و بخشی از تولید نیز به شهرستان‌ها و استان‌های دیگر صادر خواهد شد.