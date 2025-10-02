به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وقتی سد از رسوب پر باشد، توانایی آن برای مهار آب در زمان بارندگی شدید، کم می‌شود و خطر سرریز یا شکست سد را افزایش می‌دهد.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -منطقه ساری گفت: رسوبات به تنهایی علت ایجاد سیلاب نیستند، بلکه باعث کاهش ظرفیت سد برای کنترل سیلاب می‌شوند.

رحیمی افزود: هر قطره آبی که از بالا دست به سمت سد روانه می‌شود، حامل هزاران ذره ریز و درشت خاک، شن و سنگریزه است. این مواد که با هر بارندگی با ذوب برف، شسته شده و به سمت رودخانه‌ها سرازیر می‌شوند، در نهایت مهمان ناخوانده مخازن سد‌ها می‌شوند.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه ساری ادامه داد: سال به سال، این ذرات روی هم انباشته شده و لایه‌هایی از رسوب را در کف و بدنه سد‌ها تشکیل می‌دهند.

رحیمی با بیان اینکه تخلیه رسوب کار دشوار و پرهزینه‌ای است، گفت: سازمان منابع طبیعی برای جلوگیری از ورود رسوب به سدها، طرحی هوشمندانه را در دستور کار قرار داد، احداث سد‌های اصلاحی در بالادست سد‌های اصلی که مانند یک صافی عمل می‌کند و مانع ورود رسوبات می‌شود.

او ادامه داد: حفظ منابع آب، جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، پیشگیری از وقوع سیلاب‌های ناشی از پرشدن سریع مخازن از مزایای این سد‌های اصلاحی است.

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: سد‌ها یا بند‌های اصلاحی علاوه بر آنکه مانند یک سپر دفاعی عمل می‌کنند، برای ایجاد پوشش گیاهی هم بستر مناسبی هستند.

سیده حکیمه موسوی از اجرای این طرح در شیاده بابل گزارش می‌دهد: