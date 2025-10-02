مراسم اختتامیه مرحله استانی نهمین جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس و هفتمین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت با معرفی اثر‌های برگزیده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مرحله استانی نهمین جشنواره ملی تولیدات هنری فانوس، از مجموع ۲۴۷ اثر رسیده، ۹ اثر به عنوان برگزیده انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در هفتمین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، از ۱۵۰ اثر رسیده، ۱۳ اثر به دبیرخانه راه یافتند که امروز از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.

امیری مقدم، مدیرکل حفظ اثر و ارزش‌های دفاع مقدس، در این مراسم گفت: هنر، توانمندترین ابزار برای ماندگاری اندیشه‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، تا هر اندیشه‌ای در قالب هنر نگنجد، ماندگار نخواهد شد.

وی با اشاره به فداکاری‌ها و ایثار خانواده‌های شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: هزاران سوژه ناب در استان قزوین وجود دارد که پتانسیل تبدیل شدن به آثار هنری ماندگار، به ویژه در قالب فیلم را دارا هستند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس، شباهت‌های دفاع مقدس اخیر با دوران هشت ساله دفاع مقدس را مورد تأکید قرار داد و گفت: حضور و وحدت مردم، که برخلاف تصور دشمنان، در کنار انقلاب و رهبری قرار گرفتند، عامل تاب‌آوری و مقاومت است. همچنین وحدت فرماندهی را در این دوران شاهد بودیم.