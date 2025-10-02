نخبگان، پیوند دین و دانش را محکم نگه دارند

نخبگان، پیوند دین و دانش را محکم نگه دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت ۱۰ مهر روز ملی نخبگان و سالروز ولادت دکتر شهید مصطفی چمران، جمعی از نخبگان کشور، مسئولان بنیاد ملی نخبگان و منتخبان نخبه استان با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند.

در این دیدار صمیمی نماینده ولی فقیه در استان با گرامی‌داشت روز ملی نخبگان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران گفت: این شهید از نخبگان و اسوه یک دانشمند سرآمد با تعهدات ایمانی بود.

آیت الله عبادی افزود: علم زمانی کامل می‌شود که با دین همراه باشد و دانش بدون ایمان خطرناک است.

وی با بیان اینکه مسئولیتی که بر عهده شما نخبگان است بسیار سنگین است گفت: باید پیوند دین و دانش را محکم داشت تا دشمنان نتوانند خللی در این راه وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: شما باید خود را حامل امانت الهی بدانید و به بهترین وجه ممکن در اختیار مردم قرار دهید تا مردم از خدمات شما در زمینه های مختلف بهره‌مند شود.

آیت الله عبادی گفت: مشکلاتی که در صحنه‌های میدانی است با همکاری نخبگان قابل حل شدن است.

وی با بیان اینکه امروز جهان استکباری به وحشی‌گری روی آورده افزود: امیدواریم تمدن اسلامی با بهره مندی از علم و ایمان و با کمک شما نخبگان و مسئولان به کمک مردم مظلوم دنیا برسد.

ایزدخواه رئیس بنیاد ملی نخبگان در خراسان جنوبی هم دراین نشست، شناسایی نخبگان و جذب و نگهداشت آنان و تکریم و بزرگداشت علما و مفاخر استان چه در سطح کشور و چه در سطح بین المللی از جمله فعالیت‌های این بنیاد است.