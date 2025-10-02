مردم ایتالیا در اعتراض به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشتی انسان دوستانه صمود تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ در این تظاهرات صد‌ها نفر از حامیان غزه با حمل پرچم‌ها و نشان‌هایی از فلسطین، علیه جنایات صهیونیست‌ها شعار دادند.

بیش از ۵۰ کشتی انسان دوستانه، با عنوان صمود یا مقاومت از کشور‌های مختلف جهان حرکت خود را به سوی غزه آغاز کرده‌اند که تاکنون بیش از ۱۰ کشتی هدف حمله رژیم صهیونیستی و خراب کاری ماموران این رژیم قرار گرفته است.

بیش از ۵۰۰ فعال بین المللی شامل خبرنگاران، فعالان اجتماعی، هنرمندان، پزشکان و پرستاران در این کشتی‌ها حضور دارند.