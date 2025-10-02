به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی ۱۰ تنیسور برتر سال ۲۰۲۵ به این شرح است:

۱- کارلوس آلکاراس از اسپانیا ۱۱۳۴۰ امتیاز

۲- یانیک سینر از ایتالیا ۹۹۶۰،

۳- آلکساندر زورف از آلمان ۵۸۹۰،

۴- تیلر فریتز از آمریکا ۴۶۰۵ (یک رده صعود)

۵- نواک جوکوویچ از صربستان ۴۱۹۰ (یک رده نزول)

۶- بن شلتون از آمریکا ۴۱۰۰،

۷- آلکس دمینور از استرالیا ۴۷۳۵ (یک رده صعود)

۸- جک دراپر از انگلیس ۳۵۹۰،

۹- لورنزو موزتی از ایتالیا ۳۵۵۵،

۱۰- کارن خاچانوف از روسیه ۳۱۹۰

در تاریخ انتشار رده بندی جهانی، تنیس نواک جوکوویچ از صربستان با ۴۲۸ هفته صدرنشینی رکورد دست نیافتنی دارد و راجر فدرر از سوئیس با ۳۱۰ هفته صدرنشینی دوم است. پیت سمپراس آمریکا با ۲۸۶ هفته سوم و ایوان لندل از چک با ۲۷۰ هفته چهارم هستند. جیمی کانرز از آمریکا با ۲۶۸ هفته صدرنشینی پنجم است. رافائل نادال اسپانیایی نیز با ۲۰۹ هفته صدرنشینی بالاتر از جان مک انرو اسطوره تنیس آمریکا (۱۷۰ هفته) در رده ششم جای دارد. رکورد صدرنشینی پیاپی نیز با ۲۳۷ هفته در اختیار راجر فدرر سوئیسی است.

کارلوس آلکاراس تنیسور ۲۰ ساله اسپانیایی در اوایل ماه سپتامبر برای اولین بار در صدر رده بندی جهانی قرار گرفت. آلکاراس رکورد جوانترین صدرنشین رده بندی جهانی را شکسته است. این رکورد قبلا در اختیار رافائل نادال اسپانیایی بود که سال ۲۰۰۵ به ثبت رسید. از زمان معرفی رنکینگ جهانی در سال ۱۹۷۳ تا کنون هیچ تنیسوری با سن کمتر از آلکاراس نتوانسته بود به صدر برسد.

تا کنون ۲۹ تنیسور توانسته‌اند صدرنشین رده بندی جهانی شوند.

نواک جوکوویچ تنیسور کهنه کار صربستانی با ۸ بار کسب مرد شماره یک سال رکورد دار صدرنشینی در سال‌های مختلف است. یانیک سینر از ایتالیا در سال ۲۰۲۴ برای اولین بار مرد سال تنیس جهان شد.