کارشناس هواشناسی استان گلستان از تداوم بارشها در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکزادفر، کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: از روز گذشته سامانه ناپایدار در استان فعال شده و بارشهای قابل توجهی به ویژه در نواحی غربی استان به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: میزان بارشها در ایستگاههای مختلف استان به این شرح بوده است: النگدره و ناهارخوران حدود ۴۰ میلیمتر، گرگان ۳۸ میلیمتر، بندرترکمن ۳۴ میلیمتر و در شهرستانهای بندرگزو آققلا هر کدام ۱۵ میلیمتر.
کارشناس هواشناسی افزود: الگوهای پیشبینی نشان میدهد تا صبح یکشنبه آینده، در برخی ساعات بهویژه بعدازظهر و شب، افزایش ابر و بارشهای پراکنده در بعضی از مناطق استان رخ خواهد داد.
به گفته نیکزادفر، در شب گذشته شهرستان مراوهتپه با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین شهر استان بود و امروز بعدازظهر نیز دمای گرگان به ۲۶ درجه سانتیگراد رسید.
وی ادامه داد: برای فردا پیشبینی میشود دمای هوا نسبت به امروز حدود یک تا دو درجه افزایش یابد.