به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در نشست با نمایندگان بخش خصوصی، جزئیات برنامه‌های این نهاد برای تسهیل فرآیند تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی امسال را مطرح و گفت: هدف‌گذاری پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق شبکه بانکی است.

محمدرضا شیریجیان در مورد ابزارهای نوین مالی به تأمین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (۴۸۵ همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: مزیت این روش چرخش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید و هدفمند بودن آن برای بخش‌های مولد است .

وی در مورد اعتبارات اسنادی داخلی ادامه داد: پیش‌بینی تأمین ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) از این طریق برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها اجرا شده است.

شیریجیان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: هرگونه دریافت مبلغ بیشتر از این به همت بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش تأمین مالی طرح‌های توسعه و فراهم کردن ظرفیت های جدید نیز گفت: در بخش تسهیلات بانکی، پرداخت هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۱.۵ کوادریلیون تومان) و در حوزه تسهیلات و ابزار گواهی سپرده خاص و تأمین مالی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۳۰ همت) در نظر گرفته شده که از این میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نفت و حتی میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد.

شیرجیان با اشاره به موقعیت اصفهان به عنوان قطب گردشگری، این حوزه را یکی از مخاطبان اصلی این ابزار دانست.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: ۳۳۰ هزار میلیارد تومان یک «عدد حداقلی» است و بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۶۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدتشان) از این ابزار برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند.

وی این ظرفیت را فرصتی بسیار مناسب برای بنگاه‌های صنعتی، کشاورزی و فعالان حوزه خدمات و گردشگری عنوان کرد.