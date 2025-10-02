پخش زنده
امروز: -
مدیر کله غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: ۱۲ واحد نانوایی فعال در شهرستان دزفول به چرخه پخت نان کامل پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان افزود: با موافقت کارگروه آرد و نان استان ۱۲ واحد خبازی در شهرستان دزفول به چرخه پخت نان کامل وارد شده بودند.
وی با اشاره به اینکه ۳۶ واحد نانوایی در پخت نان کامل فعالیت میکنند، ادامه داد: با احتساب ۱۲ نانوایی جدید، اکنون مجموع واحدهای فعال در این حوزه به ۴۸ واحد رسیده است..
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان ترویج فرهنگ استفاده از نان کامل را از اهداف اصلی این اداره کل دانست و خاطر نشان کرد: آرد کامل حاصل آسیابکردن کل دانه گندم است و شامل سبوس، جوانه و اندوسپرم میشود. این آرد سرشار از فیبر، مواد معدنی و ویتامینهای گروه B است. مصرف نان تهیهشده از آرد کامل ضمن بهبود عملکرد دستگاه گوارش و پیشگیری از یبوست، به کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲ و برخی سرطانها کمک میکند.