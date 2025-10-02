به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیر جهادکشاورزی صومعه‌سرا گفت : در راستای توسعه کشاورزی ماشینی برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، تیلر، ماشین نشا برنج و کمباین در نیمه نخست امسال ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۲ بهره بردار بخش کشاورزی شهرستان صومعه‌سرا پرداخت شده است.

محمدرضا یوسف نژاد افزود: شهرستان صومعه‌سرا در جذب و پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی مقام نخست استان را دارد.