به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیاکبر کارگر گفت: در راستای ایفای نقش صنایع در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، صنعتگران میبد با اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
وی ادامه داد: این سند با رویکردی خیریه و پایدار، بر آموزش و فرهنگسازی، حفاظت از تنوع زیستی منطقه و اجرای برنامههای مشترک تمرکز دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میبد گفت: شهر میبد بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی استان یزد و دومین مرکز شهری و تجاری این استان، سهم مهمی در اقتصاد منطقه ایفا میکند. صنعتگران این شهر با تولید بیش از ۲۵ درصد کاشی و سرامیک کشور در بیش از صد واحد صنعتی فعال، علاوه بر نقشآفرینی در توسعه اقتصادی، سابقهای درخشان در امور خیریه دارند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میبد، افزود: این همکاری گامی مهم در جهت همافزایی بخش خصوصی و دولتی برای حفاظت از محیط زیست است و صنعتگران میبد که پیشتر در عرصههای خیریه همچون ساخت مدارس، تجهیز مراکز درمانی و کمک به نیازمندان فعال بودهاند، این بار پیشگام حفاظت از طبیعت منطقه شدهاند.
وی افزود: این همکاری نه تنها به کاهش آلایندههای صنعتی کمک میکند، بلکه با اجرای برنامههای آموزشی در مدارس و جوامع محلی، آگاهی عمومی نسبت به تنوع زیستی میبد افزایش خواهد یافت.
گفته میشود این تفاهمنامه میتواند ضمن بهبود کیفیت هوا و خاک منطقه، زمینهساز تقویت اقتصاد سبز و ایجاد مشاغل جدید مرتبط با محیط زیست شود.