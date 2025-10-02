به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان و با شعار «حفظ کرامت، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله‌محور»، پویش رز مهربانی برگزار شد.

طاهره رزاق‌پور، مدیرکل بهزیستی اردبیل، در این مراسم، با اهدای شاخه گل از سالمندان حاضر در پارک معلم اردبیل، تکریم و با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه سالمندان گفت: ۱۲ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و در آینده با پدیده سالمندی گسترده‌تری مواجه خواهیم شد؛ بنابراین توجه به موضوع جوانی جمعیت و همزمان تکریم و حمایت از سالمندان ضرورت دارد.

مدیرکل بهزیستی اردبیل با تأکید بر سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی، افزود: رویکرد ما حرکت از مراکز نگهداری شبانه‌روزی به سمت توسعه مراکز روزانه است تا سالمندان در کنار خانواده حضور فعال داشته باشند و همزمان از خدمات حمایتی، توانبخشی و مشاوره‌ای برخوردار شوند. هدف اصلی، حفظ کرامت سالمندان، افزایش نشاط و امید به زندگی و تقویت پیوند آنان با خانواده و جامعه است.

بهزیستی استان اردبیل هم‌اکنون در سه قالب مراکز نگهداری تجمیعی، خانه‌های حمایتی و مراکز آموزش روزانه به سالمندان خدمت‌رسانی می‌کند و در تلاش است با ارتقای کیفیت این خدمات، زندگی سالم و بانشاط‌تری را برای آنان رقم بزند. همچنین به منظور پایش سلامت جسمی، تست‌های فشار خون و قند خون برای سالمندان حاضر در برنامه انجام شد.