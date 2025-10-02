به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از روز جمعه ۱۱ مهر، سامانه برخط «آی تیکت» پیش‌فروش بلیت‌های سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را آغاز می‌کند.

فروش بلیت‌های جشنواره از طریق آی تیکت، ویژه مخاطبان در شهر اصفهان است و اطلاعات تکمیلی درباره قیمت‌ها، جدول نمایش‌ها و… در این سایت به آدرس www.iticket.ir قابل مشاهده است.

در این دوره از جشنواره، هشت فیلم سینمایی شامل پویانمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی، «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی، «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی، «چشم‌بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی، «دختر برقی ۲» به کارگردانی حسین قناعت، «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان، «شهر آرزوها» (بامبولک ۲) به کارگردانی متین اوجانی و «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی حضور دارند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.