زنجیره کامل لجستیک در البرز با ترکیب جاده، ریل و فرودگاه پیام شکل می‌گیرد

در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرکز پردازش هوشمند پست غرب و شمال‌غرب کشور ضمن تبریک روز ملی پست، بر نقش راهبردی این پروژه در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و لجستیکی کشور تأکید کرد و گفت: این اقدام فاخر به پشتوانه مطالعات دقیق و تدابیر علمی صورت گرفته و به دلیل قابلیت‌های ویژه استان البرز در کنار فرودگاه پیام مکان‌یابی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مجتبی عبدالهیگفت: این اقدام فاخر به پشتوانه مطالعات دقیق و تدابیر علمی صورت گرفته و به دلیل قابلیت‌های ویژه استان البرز در کنار فرودگاه پیام مکان‌یابی شده است.

وی افزود: البرز به‌رغم آنکه کوچک‌ترین استان کشور است، در حوزه علم، صنعت و فناوری از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار بوده و هم‌اکنون در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه چهارم کشور را دارد که در تلاشیم این جایگاه ارتقا یابد.

استاندار البرز با اشاره به طرح‌های زیرساختی در دست اقدام در استان تصریح کرد: تلاش داریم مسیر اتوبان یادگار امام (ره) را تا هشت ماه آینده تکمیل کنیم که این مسیر به فرودگاه پیام و اتوبان غدیر متصل خواهد شد و مکمل مأموریت‌های مرکز پردازش پست خواهد بود.

عبداللهی همچنین از پیگیری اجرای خط ریلی جدید خبر داد و گفت: این خط از کرج آغاز می‌شود، محمدشهر، فرودگاه پیام و ماهدشت را پوشش می‌دهد و در ادامه به شهرک‌های صنعتی و شهرستان اشتهارد می‌رسد. این طرح علاوه بر جابه‌جایی بار، پاسخگوی نیاز‌های مسافربری و نیروی انسانی واحد‌های صنعتی استان نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در کنار فرودگاه پیام یک زنجیره کامل لجستیکی ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: این اقدامات قطعا تحولی بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی البرز و کشور رقم خواهد زد.