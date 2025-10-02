پخش زنده
مدیر پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی از کاهش محسوس مشعلسوزی الپیجی نسبت به سال گذشته در این مجتمع خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، بهزاد سالاری در نشست روزانه تولید این مجموعه اعلام کرد: در این دوره بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۲۶ میلیون مترمکعب گاز ترش به پالایشگاه وارد و حدود ۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تحویل داده شد. همچنین ۲۰۷ تن پروپان، ۱۴۱ هزار تن بوتان و ۷۰۷ میلیون مترمکعب گاز اتان برای تأمین خوراک پتروشیمی بوشهر تولید و ارسال شد.
وی با بیان اینکه کاهش محسوس مشعلسوزی الپیجی نسبت به پارسال از مهمترین دستاوردهای این پالایشگاه بوده که افزون بر افزایش بهرهوری، پیامدهای زیستمحیطی نیز به همراه داشته است، افزود: پالایشگاه چهارم بهعنوان یکی از واحدهای اصلی مجتمع گاز پارس جنوبی، نقش کلیدی در تأمین گاز کشور و خوراک صنایع پتروشیمی ایفا میکند.
مدیر پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: امیدوارم با تداوم رعایت استانداردهای ایمنی و بهینهسازی فرآیندها، عملکرد مطلوب این واحد در نیمه دوم سال نیز ادامه بابد.