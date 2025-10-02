۸۳۳ دانش‌آموز زیرپوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در کنکور قبول شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از قبولی ۸۳۳ دانش‌آموز زیرپوشش این نهاد در کنکور سراسری خبر داد.

فروزان لطفی‌پور افزود: در آزمون سراسریهزار و ۳۰۰ دانش‌آموز زیرپوشش این نهاد شرکت کردند که از این تعداد ۸۳۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی از کسب رتبه‌های سه رقمی توسط دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد در آزمون سراسری ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ۱۳ دانش‌آموز زیرپوشش این نهاد موفق به کسب رتبه‌های سه رقمی در رشته‌های علوم انسانی و تجربی شدند و پنج دانش‌آموز نیز رتبه‌های بین یک‌هزار تا ۲ هزار و ۲۹ را کسب کردند.

لطفی‌پور با اشاره به ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان پشت کنکوری زیرپوشش این نهاد گفت: این دانش‌آموزان از ابتدای سال تحصیلی، راهنمایی‌های لازم را از مشاوران کمیته امداد استان دریافت می‌کنند و همچنین به مووسسات و آموزشگاه‌های کنکور معتبر طرف قرارداد این نهاد نیز معرفی می‌شوند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری گفت: در زمان انتخاب رشته دانشگاهی، مشاوره‌های لازم را برای انتخاب رشته دانشگاهی نیز برای دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد انجام می‌شود.