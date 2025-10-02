پخش زنده
بودجه وزارت آموزش و پرورش امسال نسبت به سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در آیین افتتاح مدرسه خیرساز «حاج اصغر کاشانی» در کاشان با بیان اینکه بیش از ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش افزوده شده است گفت: این رشد بودجه بیش از ۳۰ درصد از میانگین رشد بودجه کشور بالاتر است و طرح نهضت مدرسهسازی با نظارت مستقیم رئیسجمهور در حال اجراست.
علی فرهادی افزود: مطابق احکام برنامه هفتم توسعه، هدف وزارتخانه این است که تا پایان دوره برنامه، کلاسهایی با بیش از ۳۵ دانشآموز به صفر برسد و کاهش تراکم دانشآموزان در دستور کار جدی قرار دارد.