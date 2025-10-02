پخش زنده
هشتمین دوره جشنواره آلو در روستای ملحمدره اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای گردشگری ملحمدره در ۷ کیلومتری شمال اسدآباد قرار دارد و کاندید ثبت دهکده جهانی است.
فرماندار اسدآباد گفت:امسال هشتمین دوره جشنواره آلو در روستای گردشگری ملحمدره برگزار شد و ۱۰ غرفه تا جمعه ۱۱ مهر ماه محصولات خود را به صورت مستقیم به فروش میگذارند.
سلیمان نظری دوست افزود:در شهرستان اسدآباد ۳۴۲ هکتار باغ آلو وجود دارد و پیش بینی میشود امسال ۴ هزار تن آلو از این باغها برداشت شود.
فرماندار اسدآباد یادآور شد: روستای گردشگری ملحمدره کاندید ثبت دهکده جهانی است و در حال برنامه ریزی برای تقویت زیر ساختها در این روستا هستیم.
نظری دوست یادآور شد:یکی از مطالبات باغداران ایجاد تولیدیهایی در حوزه صنایع تبدیلی است که در برنامه اشتغالهای خوشهای در این روستا چندین کارگاه بسته بندی و صنایع تبدلی ایجاد خواهد شد.