به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای گردشگری ملحمدره در ۷ کیلومتری شمال اسدآباد قرار دارد و کاندید ثبت دهکده جهانی است.

فرماندار اسدآباد گفت:امسال هشتمین دوره جشنواره آلو در روستای گردشگری ملحمدره برگزار شد و ۱۰ غرفه تا جمعه ۱۱ مهر ماه محصولات خود را به صورت مستقیم به فروش می‌گذارند.

سلیمان نظری دوست افزود:در شهرستان اسدآباد ۳۴۲ هکتار باغ آلو وجود دارد و پیش بینی می‌شود امسال ۴ هزار تن آلو از این باغ‌ها برداشت شود.

فرماندار اسدآباد یادآور شد: روستای گردشگری ملحمدره کاندید ثبت دهکده جهانی است و در حال برنامه ریزی برای تقویت زیر ساخت‌ها در این روستا هستیم.

نظری دوست یادآور شد:یکی از مطالبات باغداران ایجاد تولیدی‌هایی در حوزه صنایع تبدیلی است که در برنامه اشتغال‌های خوشه‌ای در این روستا چندین کارگاه بسته بندی و صنایع تبدلی ایجاد خواهد شد.