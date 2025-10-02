️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ با وجود اعلام پر بودن انبار‌های شیرخشک توسط مسئولان، شیرخشک مخصوص کودکان حساس به پروتئین گاوی، به‌ویژه برند آپتامیل پپتی، در داروخانه‌ها کمیاب است. این کمبود که گفته می‌شود ناشی از بحران جهانی است، همچنان والدین را نگران کرده و به چالش‌های داخلی مانند سهمیه‌بندی، مشکلات واردات و سیاست‌های ارزی دامن زده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام فرزند من و خیلی‌های شبیه فرزند من حساسیت دارند و فقط شیر خشک آپتامیل پپتی می‌توانند مصرف کنند، اما این شیر خشک اصلا گیر نمیاد