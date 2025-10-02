طرح ایمن‌سازی بزرگراه شمالی اراک با اجرای عملیات احداث دیوار حائل رودخانه به صورت رسمی آغاز شد.

برای نخستین‌بار، بدون حضور پیمانکار بیرونی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری کلانشهر اراک اعلام کرد: عملیات عمرانی احداث دیوار حائل رودخانه در مجاورت بزرگراه شمالی اراک به صورت رسمی آغاز شد.

این عملیات که یکی از مهم‌ترین طرح‌های شهری است، با آغاز مرحله خاک‌برداری کلید خورد.

این طرح برای نخستین‌بار بدون حضور پیمانکار بیرونی و با تکیه بر توان تخصصی، فنی و اجرایی نیرو‌های داخلی شهرداری کلانشهر اراک در حال انجام است.

براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این دیوار در طول مسیر از ابتدای بزرگراه شمالی آغاز شده و با عبور از حلقه دوم شهری تا نقطه انتهایی تعیین‌شده ادامه خواهد یافت.

این عملیات با هدف ایمن‌سازی بستر رودخانه و ایجاد شرایط مناسب برای تردد ایمن شهروندان اجرا می‌شود.