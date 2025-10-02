پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان از اجرای بیش از ۳۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و علمی همزمان با هفته ملی کودک در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا داوری امروز دهم مهرماه در نشست با خبرنگاران گفت: از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، هفته ملی کودک نامگذاری شده که بیش از ۳۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری و علمی در استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: متولی برگزاری این برنامه ها، کانون پرورش فکری است که بخشی از برنامهها برای کودکان و برخی نیز برای کنشگران حوزه کودک و نوجوان و خانوادهها در نظر گرفته شده است.
داوری گفت: برپایی تماشاخانه سیار از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه، جشن هفته ملی کودک با حضور گروه شخصیت تلویزیونی «مل مل» در پارک کیو خرم آباد ۱۳ مهرماه و برپایی جشن بزرگ بادبادکها به یاد شهدای کودک و نوجوان با حضور خانوادهها ۱۸ مهرماه از جمله این برنامهها است.
وی ادامه داد: کانون پرورش فکری وارد شصتمین سال فعالیت خود شده و هم اکنون در لرستان، علاوه بر ۲۰ مرکز ثابت، همه روزه در مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهری نیز فعالیت دارد.