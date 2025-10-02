به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی؛ استاندار زنجان به مناسبت روز ملی نخبگان، پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:دهم مهرماه، سالروز تولد زنده یاد شهید دکتر مصطفی چمران، دانشمند برجسته، از حافظان استقلال و امنیت کشور حق و وطن‌دوستی بی‌بدیل ـ به‌عنوان «روز ملی نخبگان» در تقویم کشور ثبت شده است؛ روزی که یادآور پیوند عمیق میان علم و ایمان، دانش و عمل، و نخبگی و مسئولیت اجتماعی است. شهید چمران نمونه‌ای کامل از «نخبه تراز ایرانی» بود؛ شخصیتی که در عالی‌ترین مراتب علمی قرار داشت، اما راه خدمت به مردم و میهن را برگزید و توانمندی‌های علمی و فکری خویش را وقف اعتلای ایران عزیز کرد.

جامعه نخبگانی ما نیک می‌دانند که نخبگی صرفاً در رتبه و مدرک خلاصه نمی‌شود؛ بلکه درکنار فضایل علمی در اثرگذاری اجتماعی، ساده‌زیستی، تعهد و مسئولیت‌پذیری نسبت به سرزمین معنا پیدا می‌کند. از همین روست که «روز ملی نخبگان» هویت‌بخش جریان نخبگی در کشور و استان‌هاست.

استان زنجان، دیاری باموقعیت استقراری منحصر‌به‌فرد در مسیر راه ابریشم و کریدور شرق به اروپا و پیشینه‌ای درخشان در علم و فرهنگ، از مفاخر بزرگ تاریخی همچون شیخ اشراق، حکیم سهروردی تا دانشمندان معاصر همچون استاد فرزانه دکتر یوسف ثبوتی، شهید دکتر مجید شهریاری، و مرحوم استاد روزبه، استاد علی رمضانی و مرحوم استاد عبادالله محمودیان را در دامان خود پرورده است.

امروز نیز این استان با برخورداری از نزدیک به ۱۵۰۰ عضو هیئت علمی، ۴۶ هزار دانشجو و حدود ۱۸۰۰ نفر از جامعه نخبگانی مرتبط با بنیاد نخبگان استان جایگاهی ویژه در عرصه علم و فناوری کشور دارد و پس از تهران در رده دوم سرآمدان علمی شناخته می‌شود.

امسال نیز جوانان این دیار افتخارآفرین بودند؛ از جمله مهدی آقاجانلو، دانش‌آموز پرتلاش زنجانی که مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را برای ایران به ارمغان آورد، و نوید کردلو از شهرستان خدابنده که موفق به کسب رتبه پنجم کنکور سراسری تجربی شد. این دستاورد‌ها نشانه‌ای روشن از استعداد، پشتکار و افق‌های روشن آینده علمی استان زنجان است تحقق در هدف گذاری برنامه توسعه استان است.

اکنون که استان از چنین پتانسیل و سرمایه عظیم انسانی برخوردار است، جامعه نخبگانی استان در با هم‌افزایی دانشگاهیان، نخبگان، صنایع و دستگاه‌های اجرایی، زنجان را به قطب ملی علم و فناوری بدل تبدیل کنیم تحقق این هدف نیازمند اعتماد، فرصت‌دهی و حمایت هوشمندانه است؛ امری که بی‌شک موجب خواهد شد زنجان بیش از پیش در مسیر پیشرفت و اعتبار و اعتلای علمی کشور بدرخشد.

این روز فرخنده را به همه نخبگان، استادان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز استان زنجان و سراسر ایران تبریک عرض می‌کنیم و توفیقات روزافزون آنان را در خدمت به ایران عزیز از خداوند متعال مسئلت داریم.