به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت: هم اکنون حجم آب سد مهاباد به ۵۱.۹۱ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان کاهش آب در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

خالد رحمانی افزود: حجم آب سد مهاباد امسال در مقایسه با حجم ۶۴.۶ میلیون مترمکعبی پارسال، ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

رحمانی، با اشاره به اینکه تراز آب سد نیز بیش از دو متر کاهش پیدا کرده است، گفت: هم اکنون تراز آب سد مهاباد به یکهزار و ۳۴۰.۲۷ متر رسیده است که سال قبل یکهزار و ۴۲.۸۴ متر بود.

وی اظهارکرد: سال آبی گذشته در مجموع ۲۴ میلیون مترمکعب از آب سد مهاباد رهاسازی شد که از این مقدار ۲۳ میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی و یک میلیون مترمکعب هم برای تالاب کانی‌برازان رهاسازی شد.

مدیر امور آب شهرستان مهاباد اضافه کرد: در این شهرستان یکهزار و ۵۸۰ حلقه چاه آب دارای مجوز حفر شده که حجم برداشت آب این تعداد چاه آب ۵۴ میلیون مترمکعب بوده و یکهزار و ۲۷۹ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب ۷۰ میلیون مترمکعب هم شناسایی شده است.

سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تأمین آب آشامیدنی شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.