پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: تعداد متقاضیان واجد شرایط این طرح در استان به ۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در نشست تخصصی پایش طرحهای مسکن که به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: تعداد متقاضیان واجد شرایط این طرح در استان به ۳۹ هزار و ۲۲۰ نفر رسیده است از این تعداد برای ۲۴ هزار و ۷۵۲ نفر متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش مسکن گروه ساخت و انبوه سازی نیز عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۹۳۹ واحد در قالب ۴ هزار و ۳۹۷ پروژه آغاز و انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: تخصیص زمین برای تمامی متقاضیان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۶۵ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی احصا و تامین شده است.
آرامون بیان کرد: سهمیه استان برای چهار سال ساخت ۲۰۴ هزار واحد مسکونی است که این واحدهای مسکونی در ۴۸ شهر آذربایجانغربی در بخشهای مشکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خودمالکی احداث میشوند.
وی اضافه کرد: اهتمام ویژهای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان وجود دارد نهضت خانه سازی در سطح استان راه افتاده و با جدیت دنبال میشود.