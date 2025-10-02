به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بانک مرکزی در حاشیه صد و پنجاه و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اصفهان با اشاره به اجرای طولانی مدت طرح راه‌آهن تهران-اصفهان گفت: توافقات قبلی با نمایندگان و استاندار برای پوشش این طرح امروز تأکید و مقرر شد برای شتاب گرفتن طرح پیگیری‌های لازم برای تأمین مالی بخش خارجی آن به همت بانک مرکزی اجرا شود.

محمدرضا فرزین همچنین با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های دولت است، افزود: هم‌اکنون ۳ هزار مگاوات طرح انرژی خورشیدی در استان اصفهان آماده اجراست که نیاز به تأمین مالی دارد.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح‌های کوچک‌مقیاس، نیز بانک‌های استان مکلف به تأمین مالی شدند و طرح‌های بزرگ‌مقیاس نیز از طریق انتشار گواهی سپرده و اوراق به همت بانک مرکزی و با همکاری وزارت نیرو تأمین مالی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات فعالان صنایع دستی به ویژه در حوزه نقره هم گفت: از این فعالان خواسته شد تا درخواست‌های خود را به طور دقیق ارائه دهند تا در حوزه اختیارات بانک مرکزی، مقررات لازم تسهیل شود و همچنین آماده‌ایم تا از طریق نظام بانکی، امکانات نمایشگاهی و فروشگاهی در اختیار صنایع دستی قرار دهیم تا محصولات خود را بهتر به نمایش و فروش بگذارند.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: برای حل مشکل محدودیت اختیارات شعب بانک‌ها، برای نخستین بار در کشور، سقف اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها در استان اصفهان افزایش یافته است، به عنوان مثال، بانک ملی مجاز شد تا سقف تسهیلات خود را به ۹۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه را تا ۱.۸ میلیارد تومان افزایش دهد که این اقدام به افزایش نقدینگی در اختیار تجار و بازرگانان کمک خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که این مصوبات با هدف رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی استان اصفهان اجرایی خواهد شد.