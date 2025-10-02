جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تصریح کرد: اگر دوباره آن خطا را رژیم صهیونیستی انجام بدهد، توان ما در بعد آفندی ۱۰ برابر توانی است که در آغاز جنگ ۱۲روزه داشتیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی اظهار کرد: پس از عملیات وعده صادق ۲، فرماندهی هوافضای سپاه و یگان‌های ذی‌ربط تمام تلاش خود را معطوف ارتقای سطح آماده‌باش و رفع نواقص کردند. پیش از حمله اخیر، نیز نیروهای سپاه به‌ویژه در بخش هوافضا، سیستم‌های پدافندی و طرح‌های عملیاتی دشمن را شناسایی و راه‌های عبور از لایه‌های فنیِ طراحی‌شده برای پدافند را آماده کرده بودند.

به‌گفته وی، این آمادگی موجب شد در زمان برخورد، توانمندی نیروها نسبت به وضعیت پیشین به‌طور چشمگیری افزایش یابد و ضربات کاری به مراکز حساس رژیم صهیونیستی وارد شود.جانشین قرارگاه ثارالله تصریح کرد: آمایش و رفع نقاط‌ضعف ناشی از تجربه‌های قبلی در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، انجام شده و کاستی‌ها «جبران و اصلاح» شده است. این فرآیند بازنگری و تقویت ساختاری باعث شده که اگر دشمن بار دیگر مرتکب اشتباه شود، با واکنش محکم‌تری مواجه شود.

سردار نجات همچنین تأکید کرد که افزایش توانمندی‌ها تنها محدود به تقویت ابزار و سامانه‌ها نیست، بلکه به‌روزرسانی طرح‌های عملیاتی، تمرین‌های سازمان‌یافته و هماهنگی میان یگان‌ها نیز در این ارتقا نقش اساسی داشته‌اند. وی دز پایان افزود: امروز اگر دوباره آن خطا را رژیم صهیونیستی انجام بدهد، توان ما در بعد آفندی ۱۰ برابر توانی است که در آغاز جنگ ۱۲ روزه داشتیم.