وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای از لازمالاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از روز جاری -پنجشنبه دهم مهر ۱۴۰۴- خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود همچنین تأکید کرد در چارچوب این معاهده، دو کشور با چالشها و تهدیدهای مشترک مقابله میکنند.
در این بیانیه آمده است: در تاریخ ۲ اکتبر، پیمان مشارکت جامع استراتژیک بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۸ دی ۱۴۰۳) توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مسکو امضا شد، رسماً لازمالاجرا میشود.
وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط بین دولتی روسیه و ایران است که به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامع راهبردی رسیده است.
در این بیانیه آمده است: این سند دستورالعملهای کلیدی را برای همه حوزههای اولویتدار همکاری دوجانبه بلندمدت تعیین میکند.
وزارت امور خارجه روسیه افزوده است: این معاهده، تقویت همکاری در عرصه بینالمللی را در چارچوب نظم جهانی چندقطبی نوظهور، از جمله هماهنگی نزدیک در انجمنهای چندجانبه پیشرو، تلاشهای مشترک برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه و مقابله با چالشها و تهدیدهای مشترک، فراهم میکند.
این بیانیه میافزاید: این توافق، نشاندهنده انتخاب استراتژیک بالاترین مقامهای سیاسی روسیه و ایران در راستای تقویت همهجانبه روابط دوستانه و حسن همجواری است که منافع اساسی مردم دو کشور را برآورده میکند.