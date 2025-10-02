پخش زنده
جشنواره تولید محتوای بینالمللی گردشگری ایران با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و تبادل ایدهها و خلاقیتها در یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم آغاز به کار جشنواره تولید محتوای بینالمللی گردشگری ایران در یزد، گفت: «ایران از نظر داشتههای گردشگری با هیچ کمبودی مواجه نیست و ظرفیتهای بینظیری دارد.
محمدشجاعی، افزود: وجود ۲۹ اثر ثبتشده جهانی در یونسکو و ۲۷ اثر ناملموس گواه این غناست. با این حال، تولید محتوا و روایتهای تازه از گردشگری، یکی از نیازهای جدی این بخش به شمار میرفت که امیدواریم با برگزاری این جشنواره محقق شود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد نیز اظهار کرد: «در این جشنواره، محتواهای دوزبانه فارسی و انگلیسی در قالب ویدئو از سراسر کشور گردآوری میشود و فرصتی برای آموزش تولید محتوا به نسل جوان و معرفی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری ایران فراهم خواهد شد.»
محمدرضا دهقانیاشکذری با اشاره به روند داوری آثار افزود: «تیم داوری متشکل از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیأت علمی دانشگاه، آثار را در چند مرحله استانی و کشوری بررسی میکنند و در نهایت، ۱۰۰ اثر برتر در آیین پایان کار، این جشنواره که بهمنماه در تهران برگزار خواهد شد، معرفی میشوند.»
از برنامههای جانبی این جشنواره میتوان به برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی اشاره کرد. علاقهمندان برای شرکت در جشنواره میتوانند از طریق نشانی اینترنتی irannaviguide.com ثبتنام کنند.