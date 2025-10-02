جوانان مسلمان با طرح فاشیستی ترامپ همراهی نخواهند کرد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جوانها و انسانهای بصیری که جهاد در راه خدا را تجلی عزت الهی و عزت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم میبینند، هیچ گاه با طرحهای فاشیستی ترامپ، همراهی نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سالروز شهادت اسوه مقاومت، سید جلیل القدر و مجاهد نستوه، سید حسن نصرالله را تبریک و تسلیت عرض میکنیم. آن شهید افتخار جهان اسلام و خصوصاً شیعیان بود. در مقاومت و جهاد در راه خدا، الگوی بسیار روشن و نمایان بود. شهادت اجر یک عمر جهاد در راه خدا است. «انّ الله یحبّ الّذین یقاتلون فی سبیله صفّا کانّهم بنیان مرصوص». شهید سید حسن نصرالله محبوب الهی و بنیان مرصوص برای اسلام و مسلمین و جبهه مقاومت بود.
وی با اشاره به خوی استعماری غربیها، به چهرهسازی غرب در مقام مدافع دموکراسی اشاره کرد و گفت: دولتهای غربی، سالیان سال، بلکه قرنها، استعمار آشکار داشتند، اما از اوائل قرن بیستم در قالب بحثهایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر به سراغ کشورهای اسلامی و دیگر سرزمینها رفتند و مدام بر طبل حقوق بشری خود میکوفتند و در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی کرسیهای نظریه پردازی در باب دموکراسی و حقوق بشر برپا کردند، اما حالا بعد از این دهههای متوالی خیلی آشکار و بدون نقاب به میدان آمدهاند. آمریکاییها و اروپاییها از دولت جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی که بیش از ۶۰ هزار نفر بیگناه را به شهادت رسانده و صدها هزار نفر را مجروح کرده دفاع کردند و از جنایتکاری که جنایاتش در تاریخ کم نظیر است و جمعیتی چند میلیون نفری از زن و کودک را گرسنگی داده حمایت کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت با اشاره به اینکه در روزهای اخیر طرحی استعماری از طرف آقای ترامپ برای غزه مطرح شده، گفت: با کمال وقاحت و پررویی طرحی دادهاند و گفتهاند که شورای صلح زیر نظر دیکتاتوری مثل ترامپ فعالیت کند و حتی اداره غزه را زیر نظارت و سرپرستی ترامپ و تونی بلر قرار دادهاند. اینها چه فکری در مخیله خود کردهاند؟ جوانان امت اسلامی که شهادت را برای خودشان افتخار میدانند به هیچ وجه این طرحهای استعماری را تحمل نخواهند کرد. حالا ممکن است چند صباحی، کار را با زور پیش ببرند ولی مسلما نخواهند توانست در این وضع و با این کیفیت باقی بمانند. مردان خدا در کشورهای اسلامی از کیان اسلام و مسلمین دفاع خواهند کرد و به دهان این دیکتاتورها خواهند زد. تبختر و تکبر ترامپ در سخنرانیها، شبیه تبختر و تکبر فرعونها است.
وی با اشاره به آیه «وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ» گفت: آحاد مسلمانان که قرآن در پیش روی آنها است، عزت را از آن خدا میدانند. جوانها و انسانهای بصیری که جهاد در راه خدا را تجلی عزت الهی و عزت پیامبر (ص) میبینند، هیچگاه با طرحهای فاشیستی ترامپ، همراهی نخواهند کرد. ما به آنچه که رمز پیروزی جهان اسلام است و همانا شهادت و وعده الهی نصرت است ایمان داریم. «إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدَامَکُم».