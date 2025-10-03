به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: درحال حاضر تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش استان زنجان ۲۰ هزار و ۲۸۶ نفر است که از این تعداد ۲ هزار و ۸۰۱ نفر دارای معلولیت شنوایی هستند.

کرمی با بیان اینکه آسیب شنوایی، معلولیتی پنهان و شایع‌ترین نقص مادرزادی است گفت: هرچه سن بروز آسیب شنوایی پایین‌تر باشد، میزان مشکلات عملکردی فرد بیشتر و جنبه‌های گسترده تری از فرایند رشد و تحول زبان و گفتار وی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی گفت:تجهیزات توانبخشی (سمعک)، ارائه کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی، تعمیر و تعویض قطعات پروتز کاشت، ارائه خدمات توانبخشی بعد از کاشت حلزون شنوایی بخشی از حمایت‌های صورت گرفته از از این افراد است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان میگوید: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ هزار وسایل کمک شنوایی شامل سمعک و باطری سمعک در اختیار این افراد قرار گرفته و در سال گذشته نیز کاشت حلزون و کمک هزینه تهیه قطعات کاشت حلزون برای ۹۹ فرد ناشنوا انجام گرفته است.

کرمی در خصوص کاشت حلزون برای تعدادی از کودکانی که دچار کم شنوایی بسیار عمیق هستند، گفت: از سال ۱۴۰۱ جراحی کاشت حلزون برای کودکان زیر سه سال رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی رایگان است و در سنین بالاتر با معرفی نامه بهزیستی در استان گیلان، شهر رشت بدون نوبت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تنها یک مرکز روزانه توانبخشی آموزشی ویژه اختلالات شنوایی برای کودکان بدو تولد تا ۱۰ سال در زنجان فعالیت دارد افزود: خدمات گفتار درمانی، شنوایی شناسی، روانشناسی، مربی آموزشی و هنری و ورزشی در این مرکز به صورت یارانه‌ای ارائه می‌شود.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان؛ ۸ پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت شنوایی و ارتقاء سطح سلامت شنوایی در استان فعالیت می‌کنند.