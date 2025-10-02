

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: این رویداد با هدف اشتراک گذاری تجربه‌های خلاق و طرح‌های نوین برای آموزش و یاددهی بهتر دانش آموزان در کلاس درس، ۴ طرح برتر معلمان شهرستان فیروزه به عنوان طرح‌های برگزیده استان خراسان رضوی به مرحله کشوری جشنواره راه یافتند.

جعفر گرمابی افزود: ۴ طرح خلاق و تحول آفرین آقای امین توزنده‌ جانی و خانم ها، مهشید خیرآبادی، الهام قلعه‌حسنی و فرزانه سوگندی در مقطع ابتدایی به عنوان طرح‌های خلاق و تحول آفرین استان خراسان رضوی برگزیده شدند.

وی ادامه داد: ایده‌های منتخب جشنواره کشوری (الف تا) پس از ارزیابی نهایی با معلمان سراسر کشور به اشتراک گذاشته می‌شود.