همزمان با هفته گردشگری، ده‌ها عنوان ویژه برنامه فرهنگی، مذهبی، آموزشی و تفریحی با رویکرد غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی در منطقه ۱۸ تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یوسف مقدمی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۸ در گزارشی با تشریح ویژه برنامه‌های هفته گردشگری اظهار داشت: به مناسبت این رویداد ملی، زنگ هفته فرهنگی تهران با حضور مدیران ارشد منطقه و رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در آموزشگاه ابتدائی شهید خرم نژاد همراه با بازی‌های بومی و محلی نواخته خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: برپائی جشنواره آئینی اقوام ایرانی، تور‌های سیاحتی و زیارتی که با مشارکت گروه‌های مختلف سنی و محوریت مناسبت‌های هفته سالمند و روز عصای سفید از جمله اقدامات اجتماعی خواهد بود که به منظور تقویت نشاط اجتماعی با بهره گیری از جاذبه‌های گردشگری پایتخت در نظر گرفته شده است.

وی گفت: امسال برای اولین بار، پیاده راه باغ راه حضرت زهرا (س) علاوه بر میزبانی شهروندان در مسیر گردشگری، محل برگزاری بزرگترین تور دوچرخه سواری با مشارکت حداکثری نوجوانان ورزشکار ساکن در محلات خواهد بود.