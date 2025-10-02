­قائم‌مقام فروش و بازاریابی ایران‌خودرو از عرضه ۷۳ هزار دستگاه خودرو در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو خبر داد و گفت: این محصولات به سه روش فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش عرضه می‌شوند.

آقای ابوالفضل اخگری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ثبت‌نام بیش از دو میلیون نفر در این مرحله گفت: به دلیل استقبال گسترده مشتریان، مهلت ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش محصولات این شرکت تا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

وی با بیان اینکه از زمان واگذاری عرضه خودرو به خودروساز، ایران‌خودرو تاکنون هفت مرحله پیش‌فروش برگزار کرده که چهار دوره آن در سال ۱۴۰۳ و سه دوره در سال ۱۴۰۴ بوده است؛ گفت: این مرحله، چهارمین دوره پیش‌فروش در سال ۱۴۰۴ است که طی آن ۷۳ هزار دستگاه خودرو در سه روش فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش عمومی عرضه خواهد شد.

قائم‌مقام فروش ایران‌خودرو افزود: بر اساس قانون، ۵۰ درصد ظرفیت عرضه به متقاضیان طرح حمایت از جوانی جمعیت، ۲۰ درصد به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۳۰ درصد به متقاضیان عادی اختصاص یافته است.

اخگری اضافه کرد: عرضه محصولات ایران‌خودرو تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم پاسخگوی نیاز مشتریان باشیم.

وی در خصوص روند تولید در این خودروسازی نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تولید ایران‌خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۵ درصد رشد داشته است.