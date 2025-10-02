به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه برگزار می‌شود.

سخنرانی پیش از خطبه با حضور سردار رحیم جهانبخش فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی به مناسبت هفته انتظامی برگزار خواهد شد.

برنامه محفل آدینه (یک ساعت مانده به اذان) اجرا می‌شود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.