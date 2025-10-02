پخش زنده
استاندار خوزستان در پیامی فرا رسیدن روز ملی نخبگان را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: دهم مهرماه، روز ملی نخبگان، برگی زرین در تقویم است که در پاسداشت شهید بزرگوار، استاد عالیقدر و دانشمند برجسته، دکتر مصطفی چمران و دیگر مجاهدان عرصه علم و آگاهی آراسته شده است.
وی افزود: شهید چمران، اسوهای است که علم را با عمل، و ایمان را با ایثار درهم آمیخت و در هر دو میدان «تعلیم» و «جهاد»، حماسهآفرینی کرد. یاد و راه این قهرمان ملی، همواره چراغ راه جویندگان حقیقت و عدالت خواهد بود.
استاندار خوزستان بیان کرد: در روز ملی نخبگان، بار دیگر ظرفیت بیبدیل استان خوزستان در عرصههای علمی و پژوهشی درخشانتر از همیشه متجلّی میگردد. درخشش سه دانشآموز نخبه خوزستانی که در آزمون سراسری امسال، رتبههای تکرقمی را به نام خود ثبت کردند، نویدبخش آیندهای روشن و مایه مباهات و افتخار تمامی مردم این خطّه است.
موالی زاده خاطر نشان کرد: همچنین، موفقیتهای چشمگیر پژوهشگران و دانشمندان خوزستانی در مجامع ملی و بینالمللی، به ویژه اساتید و محققان دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان که با کسب رتبههای برتر، پرچم علم و نوآوری این دیار را برافراشته نگه داشتهاند، ستودنی و حاکی از روحیه جهادی و خستگیناپذیر جامعه علمی استان است.
وی در پایان این پیام گفت: این موفقیتهای درخشان را به تمامی نخبگان، پژوهشگران، اساتید دانشگاهها و به ویژه خانوادههای گرانقدر آنان تبریک عرض نموده و از زحمات بیشائبهی این عزیزان قدردانی میکنم. امیدواریم در سایهی الطاف الهی و با تداوم این عزم ملی، شاهد تربیت نسلهایی از چمرانهای علم و عمل در این سرزمین مقدس باشیم.
دهم مهر ماه، سالروز تولد شهید دکتر مصطفی چمران در تقویم کشورمان به نام روز ملی نخبگان نامگذاری شده است.