به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز روند تغییرات دما نسبت به دیروز کاهشی (۱ تا ۳ درجه) و سپس از فردا تا روز یکشنبه افزایشی (۱ تا ۳ درجه) خواهد بود. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۱ و ۲۳.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.