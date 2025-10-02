پخش زنده
امروز: -
پدیده گرد و خاک و تند باد لحظهای در خوزستان تا امروز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاکهای محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز روند تغییرات دما نسبت به دیروز کاهشی (۱ تا ۳ درجه) و سپس از فردا تا روز یکشنبه افزایشی (۱ تا ۳ درجه) خواهد بود. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۱ و ۲۳.۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است.