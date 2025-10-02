به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: در استان ۶۱ موقوفه با نیت دارو و درمان ثبت شده است.

حجت الاسلام بخشی پور گفت: این هزینه یا به خود افراد مراجعه کننده به اوقاف و امور خیریه و یا از طریق مراکز درمانی به بیماران نیازمند هزینه شده است.

وی گفت: از هفته پارسال تا هفته وقف سال جاری ۶۴۵ میلیون تومان بابت خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند و درمانگاه حضرت ابالفضل (ع) طبس برای خرید تجهیزات پزشکی از جمله ساکشن جراحی، نیولایزر، پمپ انفوزین، دستگاه انکوباتور ترانسپورت، مانومتر اکسیژن و ساکشن رومیزی و سایر تجهیزات پزشکی و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مربوط به هزارینه‌های دار و درمان نیازمندان هزینه شده است.

حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ۱۰ هزار و ۵۸۳ موقوفه است افزود: در مجموع این موقوفات بیش از ۱۷ هزار نیت و ۲۳ هزار و ۲۱۳ رقبه متصرفی دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، افزود: هر سال از محل عواید این موقوفات اقداماتی انجام می‌شود که مجموع اجرای نیات واقفان در بخش‌های مختلف ۳۳ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از هفته وقف پارسال تا هفته وقف سال جاری بوده است.

حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه بیشترین تعداد موقوفات درمانی با ۱۱ موقوفه به شهرستان بیرجند اختصاص دارد گفت: در بشرویه پنج موقوفه، خضری دشت بیاض ۲ موقوفه، زیرکوه ۳ موقوفه، سربیشه ۹ موقوفه، طبس ۹ موقوفه، خوسف ۲ موقوفه، سرایان سه موقوفه، فردوس ۵ موقوفه، قاین یک موقوفه و نهبندان پنج موقوفه با نیت دارو و درمان ثبت شده است.