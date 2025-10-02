پخش زنده
داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران در این رقابتها به شرح زیر است:
*جمعه ۱۱ مهر
آوا تهران – سنگین ماشین ایستا البرز
سلاله جوادی – عاطفه محمدی – ستاره نصری – درنا قهرمانی
ناظر: معصومه شکوری
سپاهان اصفهان – نماینده کردستان
مهناز ذکایی – بهاره سیفی نهاوندی – آتنا لشنی – زهرا رئیسی
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان
سحر بیباک – سمانه یوسف آبادی – سحر ورمرزیاری – وجیهه جوان بخت
ناظر: فاطه نوذری
پرسپولیس – پالایش گاز ایلام
راحله پشابادی – ریحانه شیرازی – حدیثه مهدوی – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: تهمینه ناطقی
خاتون بم – فرا ایساتیس کران فارس
غزاله عاطفی – زهرا صالحی – ثمین عموهادی – پرند پورمیرزابیگی