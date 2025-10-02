

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

*جمعه ۱۱ مهر

آوا تهران – سنگین ماشین ایستا البرز

سلاله جوادی – عاطفه محمدی – ستاره نصری – درنا قهرمانی

ناظر: معصومه شکوری

سپاهان اصفهان – نماینده کردستان

مهناز ذکایی – بهاره سیفی نهاوندی – آتنا لشنی – زهرا رئیسی

ناظر: انسیه خباز مافی نژاد

ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان

سحر بی‌باک – سمانه یوسف آبادی – سحر ورمرزیاری – وجیهه جوان بخت

ناظر: فاطه نوذری

پرسپولیس – پالایش گاز ایلام

راحله پشابادی – ریحانه شیرازی – حدیثه مهدوی – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: تهمینه ناطقی

خاتون بم – فرا ایساتیس کران فارس

غزاله عاطفی – زهرا صالحی – ثمین عموهادی – پرند پورمیرزابیگی