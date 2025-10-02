پخش زنده
علل پیروزی کشور در جنگ ۱۲ روزه همایش علمی ـ فرهنگی «نقش طلاب و روحانیون در انسجام ملی» در بوکان بررسی و بر بازشناسی و تقویت آن تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی، در جمع طلاب و روحانیون بوکان و در همایش علمی ـ فرهنگی «نقش طلاب و روحانیون در انسجام ملی» که همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی مدارس علوم دینی اهل سنت در مدرسه علوم دینی شهید ذوالفقاری بوکان برگزار شد، به بررسی علل پیروزی کشور در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و خواستار بازشناسی و تقویت آن عوامل شد.
حجتالاسلام دکتر سید محمد سعید آزادموسوی ، وحدت معنادار، اسلامخواهی و قرائت اجتماعی ازدین، قدرت علمی و دانشگاهی، رهبری شجاع و حضور فرماندهی ومعنویت عمومی و توکل الهی را ازعوامل کلیدی پیروزی در جنگ اخیر برشمرد و خواستار بررسی و تقویت آنها شد.
وی با اشاره به گستردگی و سازمانیافتگی برنامهریزی در میزهای قدرت جهانی گفت: آمریکا و کشورهای بزرگ دارای هزاران اندیشکده مطالعات راهبردی هستند که پیشطرحها و سناریوها را ماهها و سالها پیشاز وقوع تهیه میکنند؛ در مقابل، ما معمولاً پس از اتفاق آن را تحلیل میکنیم.
مسئول مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی در ادامه برلزوم شناسایی و تقویت مولفه های موثر در این پیروزی و برنامه ریزی برای آینده تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی پور احمدی، مسئول مرکز اسلامی بوکان، دراین مراسم بر ضرورت ایجاد انگیزه علمی و فرهنگی، به کمکاری برخی روحانیون در جذب و تبلیغ طلاب اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر برای افزایش ظرفیت پذیرش طلاب در شهرستان شد.
پور احمدی، در ادامه تأکید کرد: که نباید دنبال مدرکگرایی صرف بود و بهترین مسیر، کسب علم و دانش واقعی است بلکه باید تلاش کنیم تا جوانان و نوجوانان را به عرصه علم وارد کنیم و در این مسیر خالی از طلبه نباشیم.
وی در پایان خواستار همکاری و تلاش بیشتر تمامی روحانیون و اساتید برای جذب طلاب و گسترش معارف دینی شد.
ماموستا ملاعباس احمدی امام جمعه بوکان، نیزبه نقش مهم اساتید و طلاب در حفظ و گسترش آموزههای دینی و تقویت انسجام ملی اشاره کردوافزود: روحانیون علاوه بر فراگیری دروس عمومی، باید در کتابهای خارج از درس، شبهات دینی را بیاموزند و به شکلی علمی و قوی در برابر کسانی که از دین اسلام ایراد میگیرند، پاسخگو باشند.
ماموستا احمدی اظهارداشت: فعالیت و حضور روحانیان و طلاب باعث شد مردم در بحران اخیر با اتحاد و انسجام کامل از نظام و رهبری حمایت کنند.