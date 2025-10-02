به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز روند تغییرات دما نسبت به دیروز کاهشی (۱ تا ۳ درجه) و سپس از فردا تا روز یکشنبه افزایشی (۱ تا ۳ درجه) خواهد بود. شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۱ درجه و کمترین دما ۲۶ درجه سانتیگراد بوده است.